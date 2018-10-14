Иван Белозерцев поздравил пензенских работников сельского хозяйства АПК

Пенза, 14 октября 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 14 октября.

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«Сегодня Пензенская область занимает лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе по большинству направлений развития аграрного сектора. И в этом — ваша большая заслуга», — отметил глава региона.

Он добавил, что сельхозтоваропроизводителям всегда будут оказывать поддержку.

«У нас есть все возможности для того, чтобы сельскохозяйственная отрасль вышла на новый уровень выпуска конкурентоспособных продовольственных товаров, стала еще более привлекательной для инвесторов, внесла достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Сурского края. Для этого необходимо активнее использовать инновационные технологии, повышать эффективность аграрного производства и переработки, настойчивее вводить в оборот неиспользуемую землю», — уточнил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил уверенность, что успешное решение этих стратегических задач региону вполне по силам.

«Пензенцы любят родную землю, умеют работать на совесть и, приумножая прекрасные традиции крестьянского труда, добиваются достойных результатов. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, новых свершений на благо России и Пензенской области!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.