Наибольший прирост молочной продуктивности в России достигнут в Пензенской области АПК

Пенза, 19 октября 2018. PenzaNews. Наибольший прирост молочной продуктивности в России, то есть среднего надоя на одну корову, достигнут в Пензенской области по итогам девяти месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

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По данным ведомства, показатель составил в регионе 671 кг.

Кроме того, в числе лидеров отмечены Курская и Калужская области — 569 и 520 кг соответственно, Краснодарский край — 545 кг, а также Крым — 534 кг.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Пензенской области, в товарном секторе от одной коровы за первые девять месяцев текущего года было получено в среднем 5,56 тонны молока, а за сентябрь — 518 кг.

«По итогам трех кварталов текущего года объем производства молока в хозяйствах региона всех категорий составил 269,9 тыс. тонн, в том числе в сельхозорганизациях — 132,8 тыс. тонн, в фермерских хозяйствах — 38,4 тыс. тонн», — уточнили в ведомстве.