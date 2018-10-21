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Обзор ситуации в пензенском АПК за 1912–1913 годы стал доступен в интернете

16:47 | 21.10.2018 | АПК

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Пенза, 21 октября 2018. PenzaNews. Читатели пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова теперь могут ознакомиться в интернете с сельскохозяйственным обзором за 1912–1913 годы, в котором представлены сведения об урожае различных культур, погодных условиях и стоимости аренды земли в то время.

Обзор ситуации в пензенском АПК за 1912–1913 годы стал доступен в интернете. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это стало возможным благодаря оцифровке издания Пензенского губернского земства с последующей публикацией в электронной библиотеке.

Как отмечается в предисловии, особенностью обзора является сопоставление похозяйственных данных добровольных корреспондентов с данными экспедиционной подворной переписи.

В частности, приводится информация о цене на рабочие руки в 1913 году. Читатель может узнать, как отличались цифры для работников с лошадью и пеших, а также сколько платили подросткам.

Кроме того, указаны некоторые цены на продукты сельского хозяйства, в том числе рожь, гречневую крупу и картофель.

Среди других недавно оцифрованных изданий — «Памятная записка о сохранении ныне существующего течения сплавной реки Суры близ города Пензы», «Опись книг, рукописей, учебных пособий и вещей, находящихся в библиотеке и музее Пензенского губернского статистического комитета» и другие.

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