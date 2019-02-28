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Нарушения почти на 100 млн. рублей допущены при развитии мелиорации земель

17:50 | 28.02.2019 | АПК

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Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Нарушения почти на 100 млн. рублей допущены при реализации программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной Счетной палатой региона.

Нарушения почти на 100 млн. рублей допущены при развитии мелиорации земель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В министерстве сельского хозяйства [Пензенской области] проверены субсидии на развитие мелиорации земель сельхозназначения. Отмечено несовершенство нормативной базы, когда, например, средства на строительство выделяются без обязанности представления документов, подтверждающих приемку законченных строительством объектов; средства на проведение культуртехнических мероприятий предоставляются в отсутствие актов, подтверждающих необходимость проведения данных работ», — сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров, выступая с отчетом за 2018 год в ходе 17-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 28 февраля.

По его словам, недостаточный контроль со стороны чиновников явился одной из причин допущенных нарушений.

«Слабый контроль министерства привел к выявленным только нами нарушениям на сумму 98 млн. рублей», — уточнил он.

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