Нарушения почти на 100 млн. рублей допущены при развитии мелиорации земель АПК

Пенза, 28 февраля 2019. PenzaNews. Нарушения почти на 100 млн. рублей допущены при реализации программы развития мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Пензенской области. Об этом свидетельствуют результаты проверки, проведенной Счетной палатой региона.

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«В министерстве сельского хозяйства [Пензенской области] проверены субсидии на развитие мелиорации земель сельхозназначения. Отмечено несовершенство нормативной базы, когда, например, средства на строительство выделяются без обязанности представления документов, подтверждающих приемку законченных строительством объектов; средства на проведение культуртехнических мероприятий предоставляются в отсутствие актов, подтверждающих необходимость проведения данных работ», — сообщил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров, выступая с отчетом за 2018 год в ходе 17-й очередной сессии Законодательного собрания региона в четверг, 28 февраля.

По его словам, недостаточный контроль со стороны чиновников явился одной из причин допущенных нарушений.

«Слабый контроль министерства привел к выявленным только нами нарушениям на сумму 98 млн. рублей», — уточнил он.