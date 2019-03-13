Пензенская область заняла шестое место в ПФО по объемам производства меда АПК

Пенза, 13 марта 2019. PenzaNews. Пензенская область заняла шестое место среди субъектов Приволжского федерального округа по объемам производства меда в 2018 году. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Пензенская область занимает шестое место по производству меда в Приволжском федеральном округе и входит в двадцатку регионов по производству меда в Российской Федерации», — сказал он в ходе семинара на тему развития пчеловодства, организованного в Пензенском государственном аграрном университете в среду, 13 марта.

По словам министра, объемы производства в минувшем году по сравнению с предыдущим существенно не изменились.

«По отчетным данным, в 2018 году в хозяйствах всех категорий объем производства меда составил 1 тыс. 809 тонн, в том числе товарного меда — 1 тыс. 79 тонн, что на уровне 2017 года», — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба регионального Минсельхоза.