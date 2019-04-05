Белозерцев принял участие в совещании под руководством Медведева АПК

Москва, 5 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании, посвященном весенним полевым работам, которое состоялось под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева в подмосковных Горках в пятницу, 5 апреля.

Фото: Government.ru

Как отмечается на сайте правительства РФ, после вступительного слова Дмитрия Медведева о ситуации в агропромышленном комплексе доложил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

Затем о положении дел на местах проинформировали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, врио главы Курской области Роман Старовойт, а также руководители Самарской, Курганской и Воронежской областей — Дмитрий Азаров, Вадим Шумков и Александр Гусев.