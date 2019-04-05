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Белозерцев принял участие в совещании под руководством Медведева

20:43 | 05.04.2019 | АПК

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Москва, 5 апреля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в совещании, посвященном весенним полевым работам, которое состоялось под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева в подмосковных Горках в пятницу, 5 апреля.

Белозерцев принял участие в совещании под руководством Медведева

Фото: Government.ru

Как отмечается на сайте правительства РФ, после вступительного слова Дмитрия Медведева о ситуации в агропромышленном комплексе доложил министр сельского хозяйства страны Дмитрий Патрушев.

Затем о положении дел на местах проинформировали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, врио главы Курской области Роман Старовойт, а также руководители Самарской, Курганской и Воронежской областей — Дмитрий Азаров, Вадим Шумков и Александр Гусев.

Несмотря на то, что Иван Белозерцев присутствовал непосредственно в зале совещаний, а не участвовал в нем с помощью видеоконференцсвязи, как некоторые другие главы регионов, информации о его выступлении в стенограмме на сайте правительства России не содержится.

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