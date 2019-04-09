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В Москве состоялась рабочая встреча пензенского губернатора и главы РСХБ

15:31 | 09.04.2019 | АПК

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Москва, 9 апреля 2019. PenzaNews. Реализация проектов, направленных на развитие агропромышленного комплекса Пензенской области, стала главной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева и председателя правления АО «Россельхозбанк» Бориса Листова.

В Москве состоялась рабочая встреча пензенского губернатора и главы РСХБ

Фото: Pnzreg.ru

«Вы помогаете выполнять задачи, поставленные президентом Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Сельское хозяйство», — отметил глава региона, обращаясь к руководителю учреждения.

Иван Белозерцев добавил, что одним из главных направлений на данный момент является льготное кредитование крестьянских фермерских хозяйств.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, с января по март 2019 года Пензенский филиал Россельхозбанка направил на проведение сезонных работ свыше 3,9 млрд. рублей, что более чем в два раза превышает показатель 2018-го. При этом примерно 2,8 млрд. рублей выдано в рамках механизма льготного кредитования по ставке не выше 5% годовых.

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