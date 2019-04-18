В Пензе 26 и 27 апреля будет организована ярмарка для дачников АПК

Пенза, 18 апреля 2019. PenzaNews. Ежегодный фестиваль «Сезон удачи» будет организован в сквере на улице Славы в Пензе 26 и 27 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

С 8.00 и до 15.00 жители и гости города смогут приобрести на ярмарке семенной материал, рассаду, саженцы плодовых и ягодных культур, а также подобрать минеральные удобрения и средства защиты растений.

Кроме того, будут представлены парники, сельхозтехника, оборудование для дачных и садовых работ, приспособления для полива и ухода за растениями.

Помимо этого, будет возможность подобрать все необходимое для ландшафтного дизайна, комфортного загородного отдыха, приобрести садовые фигуры, плетеные и кованые изделия, предметы декоративно-прикладного творчества.

Наряду с ярмарочной торговлей, в рамках фестиваля намечено организовать культурную программу, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.