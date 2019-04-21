В Пензенской области планируется ввести в сельхозоборот 36 тыс. га неиспользуемой пашни АПК

Пенза, 21 апреля 2019. PenzaNews. 36 тыс. га неиспользуемой пашни планируется ввести в сельскохозяйственный оборот в Пензенской области в 2019 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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В ведомстве пояснили, что с этой целью составлен план ввода земель в оборот в разрезе каждого землепользователя.

«В 2019 году для сельхозтоваропроизводителей предусмотрено новое направление государственной поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение работ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью, на территории Пензенской области. Субсидии планируется предоставлять по ставкам, определяемым министерством, но не более 50% затрат на 1 га площади введенного в оборот неиспользуемого земельного участка сельхозназначения», — сказали в пресс-службе.