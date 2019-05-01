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В Пензе подготовили изменения в закон «О пчеловодстве»

14:23 | 01.05.2019 | АПК

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Пенза, 1 мая 2019. PenzaNews. Специалисты министерства сельского хозяйства Пензенской области подготовили изменения в региональный закон «О пчеловодстве».

В Пензе подготовили изменения в закон «О пчеловодстве». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального ведомства, за пчеловодами предлагается закрепить обязанность в течение пяти дней со дня размещения пасеки на постоянном месте уведомлять об этом органы местного самоуправления и ветеринарные службы области.

В министерстве добавили, что в случае принятия закона пчеловоды также будут должны информировать ответственных лиц о вывозе пчелиных семей на медосбор и размещении кочевой пасеки.

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«Данная обязанность позволит организовать своевременное оповещение пчеловодов, уведомивших о размещении пасеки, о планируемом применении сельскохозяйственными товаропроизводителями средств химизации», — пояснили в Минсельхозе региона.

В пресс-службе отметили, что одновременно предусмотрена обязанность для лиц, ответственных за обработку сельхозкультур химикатами, оповещать пчеловодов о готовящихся работах с указанием уровня токсичности применяемых веществ.

В министерстве пояснили, что с 10 по 25 апреля по законопроекту проводились публичные консультации, в ходе которых каких-либо замечаний не поступило, вместе с тем документ был доработан с учетом предложений торгово-промышленной палаты региона.

Предполагается, что подготовленные специалистами изменения будут рассмотрены депутатами Законодательного собрания области.

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