Виталию Кошеляеву присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» АПК

Пенза, 9 мая 2019. PenzaNews. Почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» присвоено заведующему кафедрой «Селекция, семеноводство и биология растений» Пензенского государственного аграрного университета Виталию Кошеляеву.

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Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Такого же звания, согласно документу, удостоены еще 18 россиян.

Оно присваивается высокопрофессиональным работникам агропромышленного комплекса, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности.

Кошеляев Виталий Витальевич родился 1 сентября 1958 года.

В 1979 году начал трудовой путь рабочим экспериментального хозяйства киргизского научно-производственного объединения по земледелию.

В 1980 году окончил Киргизский сельскохозяйственный институт имени К.И. Скрябина по специальности «Агрономия» со специализацией «Агромелиорация».

С 1980 по 1993 годы трудился в киргизском НИИ земледелия, прошел путь от старшего лаборанта до ведущего научного сотрудника.

В 1987 году получил ученую степень кандидата сельскохозяйственных наук, в 1996 году — доктора.

С 1993 по 1997 года заведовал лабораторией селекции кукурузы в пензенском научно-исследовательском институте сельского хозяйства.

С 1997 по 2000 годы был профессором кафедры «Селекция и семеноводство» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.

С 2000 является заведующим кафедрой «Селекция, семеноводство и биология растений» аграрного вуза.