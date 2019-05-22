Пензенские аграрии выполнили план по яровому севу АПК

Пенза, 22 мая 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области выполнили план по яровому севу на 100%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

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В ведомстве отметили, что, несмотря на это, работы продолжаются, то есть план будет перевыполнен.

«Сев проведен на площади 892,1 тыс. га. Яровые зерновые и зернобобовые сельскохозяйственные культуры занимают площадь в 392,5 тыс. га», — пояснили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что технические культуры посеяны на 384,8 тыс. га.

«В том числе посевы сахарной свеклы занимают 60,1 тыс. га, подсолнечника — 246,6 тыс. га», — уточнили в Минсельхозе.

В пресс-службе обратили внимание на то, что, помимо Пензенской области, план по яровому севу завершен еще в четырех регионах страны.