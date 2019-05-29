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В Нижнеломовском районе открыт завод по переработке индейки

18:53 | 29.05.2019 | АПК

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Нижний Ломов, 29 мая 2019. PenzaNews. Торжественное открытие завода по переработке индейки группы компаний «Дамате» состоялось в Нижнеломовском районе Пензенской области в среду, 29 мая.

В Нижнеломовском районе открыт завод по переработке индейки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе церемонии заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова отметила, что предприятие выполняет важную задачу по увеличению объема экспортных поставок, поставленную главой государства Владимиром Путиным.

«Это действительно крупнейшее предприятие в Российской Федерации по переработке индейки. Как вы знаете, задача министерства сельского хозяйства — сделать так, чтобы бизнес наших товаропроизводителей развивался. Я желаю удачи вашему предприятию, исполнения всех производственных показателей», — сказала она.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев назвал открытие нового завода большим событием не только для региона, но и для всей страны.

«Мы открываем самый крупный и самый современный завод в России. Что это дает Пензенской области? Создание рабочих мест на территории районов со средней заработной платой 37 тыс. рублей. К нам сегодня едут молодые кадры из других регионов, едут для работы в этой компании, потому что она мощная и у нее большая перспектива для дальнейшего развития», — пояснил он.

Председатель совета директоров группы компаний «Дамате» Наум Бабаев пояснил, что новейшее оборудование, современные технологии и инновационные решения выводят процесс переработки индейки на новый уровень и позволяют производить качественный, безопасный и свежий продукт.

«Выстраивая нашу компанию, мы не стремились к тому, чтобы быть первыми. Наша главная цель — быть лучшими. Птицеперерабатывающий завод, который мы запустили сегодня — яркий пример такого подхода», — уточнил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, также на церемонии присутствовали губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, первый зампред правительства Карачаево-Черкессии Эльдар Байчоров и первый заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Завод по переработке индейки построен в Нижнеломовском районе в непосредственной близости от птицеводческих площадок за 1,5 года.

Его мощность составляет 155 тыс. тонн готовой продукции в год. На объекте трудится более 2 тыс. работников. Стоимость реализованного инвестиционного проекта превысила 11 млрд. рублей.

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