Пензенский губернатор провел встречу с представителями банка «Траст» и УК «РостАгро» АПК

Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. Перспективы деятельности на территории Пензенской области стали основной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с заместителем президента – председателя правления ПАО «Банк «Траст» Артемом Кирилловым и генеральным директором ООО «УК «РостАгро» Игорем Овчаровым.

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подчеркнул необходимость максимального введения в севооборот неиспользуемых участков земли сельхозназначения.

«Для нас важно, чтобы земля обрабатывалась и давала урожай, чтобы производство в аграрной сфере развивалось, а у людей на селе была работа. Важно, чтобы был конкретный результат от деятельности вашей компании. Со своей стороны, готовы оказывать поддержку развитию вашего бизнеса на пензенской земле», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, управляющая компания «РостАгро», имеющая в пользовании на территории региона 173,8 тыс. га пашни, является непрофильным активом банка «Траст».

Основными видами ее деятельности является выращивание сельскохозяйственных культур — зерновых, зернобобовых и технических растений, хранение и переработка продукции.

В 2018 году компания «РостАгро» работала на территории 11 районов Пензенской области. В перспективе предприятие намерено увеличивать мощность производства.