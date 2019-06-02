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Пензенский губернатор провел встречу с представителями банка «Траст» и УК «РостАгро»

14:35 | 02.06.2019 | АПК

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Пенза, 2 июня 2019. PenzaNews. Перспективы деятельности на территории Пензенской области стали основной темой рабочей встречи губернатора Ивана Белозерцева с заместителем президента – председателя правления ПАО «Банк «Траст» Артемом Кирилловым и генеральным директором ООО «УК «РостАгро» Игорем Овчаровым.

Пензенский губернатор провел встречу с представителями банка «Траст» и УК «РостАгро»

Фото: Pnzreg.ru

Глава региона подчеркнул необходимость максимального введения в севооборот неиспользуемых участков земли сельхозназначения.

«Для нас важно, чтобы земля обрабатывалась и давала урожай, чтобы производство в аграрной сфере развивалось, а у людей на селе была работа. Важно, чтобы был конкретный результат от деятельности вашей компании. Со своей стороны, готовы оказывать поддержку развитию вашего бизнеса на пензенской земле», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, управляющая компания «РостАгро», имеющая в пользовании на территории региона 173,8 тыс. га пашни, является непрофильным активом банка «Траст».

Основными видами ее деятельности является выращивание сельскохозяйственных культур — зерновых, зернобобовых и технических растений, хранение и переработка продукции.

В 2018 году компания «РостАгро» работала на территории 11 районов Пензенской области. В перспективе предприятие намерено увеличивать мощность производства.

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