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«День поля» пройдет в Башмаковском районе 28 июня

15:22 | 03.06.2019 | АПК

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Ежегодное крупное аграрное событие «День поля» состоится в Башмаковском районе Пензенской области в пятницу, 28 июня.

«День поля» пройдет в Башмаковском районе 28 июня. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, площадкой для для него станет семенной завод ООО «УК «Русмолко» в селе Тимирязево.

«Традиционно мероприятие «День поля» откроется работой выставок сельскохозяйственной техники и достижений в области растениеводства. Крупнейшие российские и зарубежные фирмы-дилеры и заводы-изготовители представят участникам и гостям новые образцы и модели. Также состоятся демопоказы сельскохозяйственной техники. В выставке примут участие более 50 компаний по поставке машин, семян, минеральных удобрений, средств защиты растений», — пояснили в ведомстве.

В министерстве отметили, что также запланировано посещение опытных делянок различных сортов сельскохозяйственных культур и осмотр семенных посевов ООО «УК «Русмолко».

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