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В Пензенской области с начала года введено в оборот более 7 тыс. га пашни

15:54 | 08.06.2019 | АПК

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Пенза, 8 июня 2019. PenzaNews. Сельскохозяйственные организации Пензенской области вовлекли в оборот около 7,3 тыс. га ранее неиспользуемой пашни, 3,3 тыс. га которой заросло деревьями и кустарниками. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В Пензенской области с начала года введено в оборот более 7 тыс. га пашни

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Активно ведутся работы по вовлечению неиспользуемой пашни в оборот ГК «Агсен». На территории Белинского, Нижнеломовского, Пачелмского районов предприятие ввело в оборот более 1,1 тыс. га пашни, в том числе расчистило от древесно-кустарниковой растительности 620 га», — пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что на территории Мокшанского района обработаны заброшенные сельхозземли общей площадью 910 га, в том числе 390 га — ООО «Раздолье» и более 300 — ООО «Биокор-С».

«На территории Пачелмского района ООО «Возрождение» расчистило сельскохозяйственные земли от лесной растительности площадью более 170 га. Всего в текущем году запланировано ввести в севооборот 36 тыс. га ранее неиспользуемых сельхозземель», — добавили в пресс-службе.

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