В Пензенской области выросло производство скота и птицы на убой АПК

Пенза, 11 июня 2019. PenzaNews. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Пензенской области составило 142,4 тыс. тонн с января по май 2019 года, что на 25,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«За первые пять месяцев 2019 года валовой надой молока в сельскохозяйственных организациях составил 68,3 тыс. тонн. В расчете на одну корову молочного стада надоено 2 тыс. 984 кг молока, что на 7,9% больше уровня аналогичного периода прошлого года», — добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в период с января по май средняя яйценоскость одной курицы выросла на 2%, составив 102 штуки.