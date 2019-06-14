В Пензенском районе открыта новая свиноводческая площадка группы «Черкизово» АПК

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Новая свиноводческая площадка группы «Черкизово» торжественно открыта в Пензенском районе Пензенской области в пятницу, 14 июня.

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Данный объект является пятым комплексом новой формации с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью 5,1 тыс. тонн свинины в год в живом весе.

«Свинокомплекс построен с учетом повышенных мер биобезопасности. [...] Особенностью проекта в Пензенской области является также выращивание ремсвинок и использование генетических материалов «Топигс Норсвин». Это одна из немногих генетических компаний, которые вкладываются в племенное производство в России. Поросята от свиноматок с такой генетикой дорастают до 6 кг на 20-й день, в то время как обычный срок составляет 27 дней», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой производителя мясной продукции.

По словам основателя группы «Черкизово» Игоря Бабаева, в 2019-м объемы производства свинины в Пензенской области планируется увеличить с 30 тыс. до 40 тыс. тонн в год.

Он пояснил, стоит задача в ближайшие 5–7 лет выйти в регионе на показатель в 300 тыс. тонн, поэтому рассматривается возможность строительства в области примерно еще 40 таких комплексов.