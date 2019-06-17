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В Каменском районе открыта птицефабрика яичного направления

16:32 | 17.06.2019 | АПК

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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Новая птицефабрика яичного направления начала работу на базе крестьянского фермерского хозяйства Ивана Кузякова в Каменском районе Пензенской области.

В Каменском районе открыта птицефабрика яичного направления. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На прошлой неделе на предприятии осуществлена посадка 80 тыс. голов суточного молодняка», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

В ведомстве пояснили, что он был завезен из селекционно-генетического центра «Свердловский» Свердловской области.

«Проект по созданию птицефабрики яичного направления реализован при участии средств государственной поддержки по линии министерства сельского хозяйства Пензенской области. Общий объем инвестиций составил 100 млн. рублей. Планируется создать 30 рабочих мест», — сказали в пресс-службе.

В Минсельхозе уточнили, что при выходе птицефабрики на полную мощность намечено производить до 18 млн. яиц в год.

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