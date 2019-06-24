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Власти Пензенской области из-за засухи намерены ввести режим ЧС

14:43 | 24.06.2019 | АПК

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации потребуется ввести в Пензенской области, если жаркая засушливая погода сохранится еще пять дней. Об этом заявил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Власти Пензенской области из-за засухи намерены ввести режим ЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас с 1 июня уже две декады стоит очень жаркая и сухая погода. Это зафиксировано метеослужбой. Наиболее сложная ситуация с посевами у нас в центральных и восточных районах области, здесь уже зафиксированы почвенные засухи. Если такая ситуация продлится еще хотя бы пять дней, уже будет зафиксировано и будем просить о введении режима чрезвычайной ситуации на территории всей Пензенской области», — сказал он в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 24 июня.

Андрей Бурлаков напомнил, что введение режима ЧС позволит получить государственную поддержку из федерального бюджета на возмещение потерь сельхозтоваропроизводителям.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев поручил выяснить, есть ли по закону возможность уже сегодня ввести режим чрезвычайной ситуации на территории всей области или в нескольких районах.

«Активно нужно мониторить ситуацию. Может быть, уже и настала пора [ввести режим ЧС], потому что, ну слушайте, пекло +34...+35°C стоит, дождей не было практически с мая месяца, с 5 мая. Где-то там прошли маленькие дожди. Люди несут потери. Мы должны поддержать сельхозпроизводителей», — добавил глава региона.

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