«Мокшанская ягода» планирует выращивать землянику, голубику и малину в Симбухово
Печать
Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. ООО «Мокшанская ягода» планирует выращивать землянику, голубику и малину в селе Симбухово Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: Pnzreg.ru
В 2019 году компания задействовала 16 га. За сезон намечено собрать около 100 тонн ремонтантной земляники. Бюджет первой очереди проекта составляет примерно 120 млн. рублей.
Ожидается, что в будущем ягоду будут выращивать на площади 45 га.
Около 30% урожая планируется реализовать в Пензенской области. Также заключены контракты на поставку продукции в федеральные сети.
По данным областного правительства, при выходе предприятия на запланированную мощность в регионе будет выращиваться 1/15 часть от общероссийского производства ягод.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Мокшанская ягода» создано в декабре 2018 года. Компания зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Бийская, 9А.
Учредителями организации являются ООО «Агрофирма «Раздолье» и Владимир Федотов с размером доли по 50%. Генеральный директор — Владимир Федотов.