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«Мокшанская ягода» планирует выращивать землянику, голубику и малину в Симбухово

11:24 | 28.06.2019 | АПК

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. ООО «Мокшанская ягода» планирует выращивать землянику, голубику и малину в селе Симбухово Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Мокшанская ягода» планирует выращивать землянику, голубику и малину в Симбухово

Фото: Pnzreg.ru

В 2019 году компания задействовала 16 га. За сезон намечено собрать около 100 тонн ремонтантной земляники. Бюджет первой очереди проекта составляет примерно 120 млн. рублей.

Ожидается, что в будущем ягоду будут выращивать на площади 45 га.

Около 30% урожая планируется реализовать в Пензенской области. Также заключены контракты на поставку продукции в федеральные сети.

По данным областного правительства, при выходе предприятия на запланированную мощность в регионе будет выращиваться 1/15 часть от общероссийского производства ягод.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Мокшанская ягода» создано в декабре 2018 года. Компания зарегистрирована по адресу: Пенза, улица Бийская, 9А.

Учредителями организации являются ООО «Агрофирма «Раздолье» и Владимир Федотов с размером доли по 50%. Генеральный директор — Владимир Федотов.

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