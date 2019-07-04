Сергей Яшин стал лучшим механизатором Пензенской области АПК

Каменка, 4 июля 2019. PenzaNews. Сотрудник обособленного подразделения «Сердобское» общества с ограниченной ответственностью «Аграрная группа» Сергей Яшин победил в номинации «Лучший механизатор» областного конкурса «Лучший по профессии», который состоялся на площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе в четверг, 4 июля.

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Второе место занял механизатор сельскохозяйственного производственного кооператива «Салтыково» Земетчинского района Александр Акулин, третье — сотрудник СПК «Петровский» Башмаковского района Иван Пасичник.

Первым этапом соревнований было выполнение тестовых заданий с целью проверки теоретических знаний механизаторов. Им необходимо было правильно дать ответы на вопросы, касающиеся общего устройства трактора, почвообрабатывающих агрегатов, технологий, основных регулировок устройств.

Затем они перешли к практической части. Аграрии выполнили задание по обработке делянки на тракторе.

Конкурсная комиссия оценивала навыки участников, их квалификацию, соблюдение технологии производства работ, норм и правил по охране труда, владение передовыми приемами и методами, сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства.