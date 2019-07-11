EN
15:02:57 Четверг, 11 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области зафиксирован рост производства скота и птицы на убой

12:37 | 11.07.2019 | АПК

Печать

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Пензенской области составило 184,4 тыс. тонн с января по июнь 2019 года, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В Пензенской области зафиксирован рост производства скота и птицы на убой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В том числе на 26,8% возросло производство в секторе сельскохозяйственных организаций и на 19% — в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что за полгода в хозяйствах всех категорий произведено 172,6 тыс. тонн молока.

«Рост производственного показателя на 8,7% отмечается в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, где за 6 месяцев 2019 года произведено 26,7 тыс. тонн молока», — уточнили в пресс-службе.

В Минсельхозе отметили, что за первое полугодие произведено 133,9 млн. штук яиц всех видов, в том числе в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 17,3 млн. единиц, на 17,3% больше, чем за первое полугодие 2018-го.

Загрузка...
Читайте также
Оштрафованы руководители двух УК Пензы, незаконно взимавших плату за вывоз мусора Пропавший житель Заречного найден убитым
В усадьбе Голицыных организуют праздник «Зубриловские жемчужины» В Кузнецке собрали около 700 снимков фронтовиков для панно к 75-летию Победы
Иван Белозерцев в Пензе провел встречу с Вячеславом Тимченко В Пензе возбуждено дело по факту мошенничества почти на 100 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама