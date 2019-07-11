В Пензенской области зафиксирован рост производства скота и птицы на убой АПК

Пенза, 11 июля 2019. PenzaNews. Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях Пензенской области составило 184,4 тыс. тонн с января по июнь 2019 года, что на 24,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«В том числе на 26,8% возросло производство в секторе сельскохозяйственных организаций и на 19% — в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей», — пояснили в ведомстве.

В министерстве добавили, что за полгода в хозяйствах всех категорий произведено 172,6 тыс. тонн молока.

«Рост производственного показателя на 8,7% отмечается в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, где за 6 месяцев 2019 года произведено 26,7 тыс. тонн молока», — уточнили в пресс-службе.

В Минсельхозе отметили, что за первое полугодие произведено 133,9 млн. штук яиц всех видов, в том числе в крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — 17,3 млн. единиц, на 17,3% больше, чем за первое полугодие 2018-го.