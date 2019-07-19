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Наталья Калязина стала лучшим оператором машинного доения коров в Пензенской области

18:31 | 19.07.2019 | АПК

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Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Специалист АО «Учебно-опытное хозяйство «Рамзай» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии» Наталья Калязина одержала победу в региональном конкурсе профессионального мастерства в номинации «Лучший оператор машинного доения коров», прошедшем в селе Индерка Сосновоборского района.

Наталья Калязина стала лучшим оператором машинного доения коров в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Второе место заняла оператор машинного доения коров ООО «Искра-Агро» Алия Челнакова, а третье — специалист ООО «Вертуновское» Елена Сукманова.

Конкурс профмастерства включал в себя проверку теоретических знаний и практических навыков.

Так, участникам требовалось выполнить тестовые задания, направленные на оценку знаний физиологии молокообразования и молокоотдачи, гигиены содержания коров и помещений, устройства и эксплуатации доильного оборудования, получения продукции высокого качества, техники безопасности.

Практическая часть предусматривала разборку и сборку доильной аппаратуры, а также процесс доения коров с учетом санитарной подготовки, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Пензенской области.

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