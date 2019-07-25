«Термодом» к 2021 году построит под Пензой комплекс по выращиванию индейки АПК

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Компания «Агро58», входящая в состав холдинга «Термодом», планирует завершить строительство комплекса по выращиванию индейки в селе Колдаис Шемышейского района Пензенской области в конце 2020 года и в I квартале 2021-го ввести его в эксплуатацию. Об этом сообщил генеральный директор организации Алексей Ососков.

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По его словам, проект подразумевает возведение 32 птичников — 8 и 24 на площадках подращивания и откорма соответственно.

Алексей Ососков добавил, что намечено также строительство двух заводов — комбикормового и маслобойного.

«Этот комплекс полностью практически строится из материалов, производимых нашим холдингом», — сказал руководитель ООО «Агро58».

Как сообщает пресс-служба «Термодома», общий объем инвестиций в проект составит 3,2 млрд. рублей.