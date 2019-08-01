Россельхозбанк поддержал строительство в Пензенской области молочно-товарного комплекса АПК

Пенза, 1 августа 2019. PenzaNews. Россельхозбанк поддержал строительство в Пензенской области молочно-товарного комплекса полного цикла компании «Русмолко», который, как ожидается, станет крупнейшим в России.

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Как сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения, общий объем инвестиций составит 4,5 млрд. рублей.

Проект будет реализован в ближайшие три года и разбит на два этапа. Первая очередь комплекса будет запущена в IV квартале 2019 года, вторая — в конце 2020-го.

Сначала будут введены в эксплуатацию мощности на 2,5 тыс. голов дойного стада, затем намечено расширение до 5,2 тыс. голов дойного стада с общим поголовьем КРС 10,4 тыс.

Комплекс будет размещен на площади более 67 га. Он будет включать в себя семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок, склады хранения кормов, автономные системы навозоудаления, электро- и водоснабжения.

Все объекты планируется оснастить современным оборудованием, включая два зала «Карусель» на 80 голов каждый, что даст возможность доить до 1,1 тыс. коров в час.

Ожидается, что реализация проекта позволит «Русмолко» увеличить объемы суточного надоя с 255 до 436 тонн. Валовой надой намечено довести до 160 тыс. тонн молока в год.

Планируется, что комплекс будет отвечать самым высоким стандартам бережного отношения к окружающей среде за счет внедрения полной переработки продуктов жизнедеятельности животных на подстилку и органические удобрения, отсутствия промышленных стоков благодаря системе рекуперации воды, применения энергосберегающих технологий и отопления помещений с использованием тепла, выделяемого во время охлаждения молока.

Предполагается создание более 300 новых рабочих мест.

Как отметила первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина, в России становится все больше примеров «умного» сельского хозяйства.

«Эволюция технологий сегодня позволяет контролировать полный цикл животноводства за счет электронных систем, которые передают и обрабатывают параметры каждого объекта. Будущий комплекс — яркий пример эффективного использования инноваций в АПК. Являясь ключевым финансовым партнером компании «Русмолко», Россельхозбанк с оптимизмом поддержал строительство высокотехнологичного комплекса, где помимо прочего уделено повышенное внимание заботе об окружающей среде», — сказала она.

В свою очередь генеральный директор ООО «Русмолко», старший вице-президент «Olam International» Суманта Кумар Де выразил уверенность в том, что запуск нового комплекса станет значимым событием не только для Пензенской области, но и для всей молочной отрасли России.

«Это позволит создать сотни новых рабочих мест, даст импульс развитию смежных отраслей, среди которых — производство концентрированных кормов, развитие генетики, производство сыров и высококачественной основы заменителей грудного молока, а также сыграет значимую роль в развитии сельских территорий Приволжского федерального округа», — пояснил он.

АО « Россельхозбанк » — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России.

Банк создан в 2000 году и в настоящее время является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3349 выдана Банком России 12 августа 2015 года.