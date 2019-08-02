В Пензенской области введено в оборот почти 30 тыс. га пашни АПК

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Сельскохозяйственные организации ввели в оборот почти 30 тыс. га неиспользуемой пашни с января по июль 2019 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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В ведомстве пояснили, что при этом около 13 тыс. га было расчищено от кустарниковой растительности.

В пресс-службе уточнили, что работы активно ведутся на территории Белинского, Бессоновского, Иссинского, Нижнеломовского, Никольского, Колышлейского, Каменского и Пензенского районов, лидерами стали Пачелмский и Мокшанский.

«Сельхозпредприятиями Пачелмского района проведены агротехнические мероприятия по расчистке от лесной растительности и первичной обработке почвы на ранее неиспользуемых землях общей площадью 3,7 тыс. га. 1,5 тыс. га обработано ООО «Возрождение». На территории Мокшанского района введены в оборот заброшенные сельхозземли общей площадью 5 тыс. га, в том числе ООО «Раздолье» — 550 га, ООО «Биокор-С» — более 1,3 тыс. га, ООО «ПензаМолИнвест» — 1,4 тыс. га», — отметили в министерстве.

В ведомстве напомнили, что всего в 2019 году запланировано ввести в севооборот 36 тыс. га ранее неиспользуемых земель сельхозназначения.