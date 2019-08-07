Пензенские аграрии с начала года закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд. рублей АПК

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Сельскохозяйственные товаропроизводители Пензенской области закупили 355 единиц техники на сумму 1,3 млрд. рублей с начала 2019 года.

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Как сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза, в их числе — 89 тракторов, 32 зерноуборочных и три кормоуборочных комбайна.

По данным ведомства, аграрии активно пользуются такими мерами поддержки, как субсидии из федерального бюджета. Так, в соответствии с постановлением правительства России от 27 декабря 2012 года, было приобретено 185 единиц сельхозтехники.

По совместной программе Минсельхоза РФ и АО «Росагролизинг», предполагающей обновление парка техники в агропромышленном комплексе посредством передачи в лизинг средств производства, закуплено 56 единиц.

Кроме того, в Пензенской области активно применяется механизм льготного кредитования, благодаря которому в регион поставлено 128 единиц сельскохозяйственной техники.