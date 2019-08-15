EN
23:41:40 Четверг, 15 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за семь месяцев произведено более 217 тыс. тонн скота и птицы на убой

15:57 | 15.08.2019 | АПК

Печать

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. 217,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в хозяйствах всех форм собственности в Пензенской области за первые семь месяцев 2019 года, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

В Пензенской области за семь месяцев произведено более 217 тыс. тонн скота и птицы на убой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В секторе сельхозорганизаций производство составило 203,4 тыс. тонн, что на 28,8% больше, чем за семь месяцев прошлого года. В крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей производство составило 1,8 тыс. тонн, что на 19% больше аналогичного периода 2018 года», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что молока за тот же период 2019 года всего получено 206,9 тыс. тонн, в КФХ и у индивидуальных предпринимателей — 31,7 тыс. тонн, или на 7,6% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

«За отчетный период произведено 158,4 млн. штук яиц всех видов, в том числе в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 20,1 млн., что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года», — сказали в Минсельхозе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе почтили память Алексея Макарова Дефект дорожного покрытия у «Олимпа» в Пензе устранят в ближайшее время
Пензенский губернатор призвал активизировать работу с «Дом.рф» для получения поддержки Команда из Пензы победила в соревнованиях бригад скорой помощи
Пропавшие в Каменском районе подростки найдены В Заре и Засечном в 2020 году построят новые детсады
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама