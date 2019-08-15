В Пензенской области за семь месяцев произведено более 217 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. 217,3 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в хозяйствах всех форм собственности в Пензенской области за первые семь месяцев 2019 года, что на 26,4% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

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«В секторе сельхозорганизаций производство составило 203,4 тыс. тонн, что на 28,8% больше, чем за семь месяцев прошлого года. В крестьянских фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей производство составило 1,8 тыс. тонн, что на 19% больше аналогичного периода 2018 года», — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что молока за тот же период 2019 года всего получено 206,9 тыс. тонн, в КФХ и у индивидуальных предпринимателей — 31,7 тыс. тонн, или на 7,6% больше, чем за 7 месяцев прошлого года.

«За отчетный период произведено 158,4 млн. штук яиц всех видов, в том числе в секторе крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — 20,1 млн., что на 22,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года», — сказали в Минсельхозе.