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В Пензенской области сев озимых планируют выполнить на 375 тыс. га

16:06 | 19.08.2019 | АПК

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области планируют выполнить сев озимых культур на площади 375 тыс. га. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

В Пензенской области сев озимых планируют выполнить на 375 тыс. га. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Под урожай 2020 года будет посеяно 375 тыс. га озимых культур, на 23 тыс. га выше уровня прошлого года за счет того, что в ближайшие годы — в 2017, 2018, в текущем году — вводилась дополнительно земля в сельскохозяйственный оборот», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Министр уточнил, что с начала года в севооборот возвращено около 38 тыс. га, причем 14,5 тыс. га расчищено от древесной растительности.

Среди районов, демонстрирующих успехи в этой работе, Андрей Бурлаков назвал Мокшанский, Нижнеломовский и Пачелмский.

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