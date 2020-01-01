В Пензенской области сев озимых планируют выполнить на 375 тыс. га АПК

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Аграрии Пензенской области планируют выполнить сев озимых культур на площади 375 тыс. га. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Под урожай 2020 года будет посеяно 375 тыс. га озимых культур, на 23 тыс. га выше уровня прошлого года за счет того, что в ближайшие годы — в 2017, 2018, в текущем году — вводилась дополнительно земля в сельскохозяйственный оборот», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Министр уточнил, что с начала года в севооборот возвращено около 38 тыс. га, причем 14,5 тыс. га расчищено от древесной растительности.

Среди районов, демонстрирующих успехи в этой работе, Андрей Бурлаков назвал Мокшанский, Нижнеломовский и Пачелмский.