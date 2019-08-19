Из Пензенской области на экспорт отправят сельхозпродукцию на 101 млн. долларов АПК

Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Индикативный показатель в 101 млн. долларов установлен для Пензенской области в 2019 году по экспорту продукции сельского хозяйства. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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«Мы рассчитываем, что мы этот показатель должны выполнить по итогам года. Конечно, из-за засухи есть некоторые опасения, но мы постараемся выполнить практически на 100%. Задача такая стоит, доведена до всех предприятий-экспортеров», — пояснил он в ходе оперативного совещания в правительстве Пензенской области в понедельник, 19 августа.

Андрей Бурлаков добавил, что существуют сложности с поставками сахара на экспорт, не уточнив при этом в чем именно они заключаются.

«Этот вопрос обещают на высоком уровне решить и возобновить поставки», — сказал министр.