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В Спасском районе найдены коровы, пропавшие в Оренбургской области

11:12 | 07.09.2019 | АПК

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Спасск, 7 сентября 2019. PenzaNews. Содержавшиеся ранее в Оренбургской области коровы, являющиеся арестованным имуществом, обнаружены в Спасском районе Пензенской области.

В Спасском районе найдены коровы, пропавшие в Оренбургской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная, местные приставы выявили стадо в Спасском районе, отрабатывая поручение коллег из другого субъекта РФ о поиске 43 коров.

«При осмотре стада в количестве около 300 голов было выявлено три коровы с бирками, номера которых совпали с указанными в поручении. При дальнейшем осмотре на прилегающей территории обнаружены сорванные бирки, указанные в описи ареста», — пояснила собеседница агентства.

Яна Загребельная уточнила, что информация передана в илекский районный отдел судебных приставов УФССП России по Оренбургской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации».

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