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В Пензенской области за 8 месяцев произведено почти 245 тыс. тонн скота и птицы на убой

15:39 | 11.09.2019 | АПК

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Пенза, 11 сентября 2019. PenzaNews. Почти 245 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в Пензенской области в хозяйствах всех категорий с января по август 2019 года, что примерно на 26% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

В Пензенской области за 8 месяцев произведено почти 245 тыс. тонн скота и птицы на убой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

При этом около 230 тыс. тонн получено в сельхозорганизациях, более 13 тыс. тонн — в хозяйствах населения, а еще 2 тыс. тонн — в крестьянских хозяйствах и индивидуальными предпринимателями.

Объемы производства молока в Пензенской области составили 240 тыс. тонн, что на 0,6% меньше, чем за восемь месяцев прошлого года.

С января по август 2019 года в регионе произведено около 181 тыс. яиц. Это на 2,5% меньше, чем за аналогичный период 2018-го.

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