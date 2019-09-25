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В Никольском районе открыта площадка по производству инкубационного яйца индейки

18:59 | 25.09.2019 | АПК

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Никольск, 25 сентября 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и основатель группы компаний Aviagen Дирк Вейсохан (Dirk Wesjohann) открыли в Никольском районе предприятие по производству инкубационного яйца индейки.

В Никольском районе открыта площадка по производству инкубационного яйца индейки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Общая мощность комплекса, который будет включать в себя 10 птицеферм для содержания ремонтного молодняка и родительского стада индейки, составит от 8 до 12 млн. штук яиц в год. Их планируется реализовывать ГК «Дамате».

Открытая 25 сентября площадка рассчитана на ежегодный выпуск 1 млн. штук яиц. Ожидается, что в течение первой декады октября сюда будет завезено 6 тыс. голов родительского стада.

В ходе торжественной церемонии глава региона назвал комплекс ультрасовременным.

«Для нас — Пензенской области и компании «Дамате» — это важнейшее событие. Это дает возможность для компании «Дамате» быть в определенной степени спокойной за материал, за то, что не будет проблем с индейкой. Как минимум 8–12 млн. яиц [в год] не нужно везти сейчас из-за границы. Это будет производиться здесь, на пензенской земле», — сказал Иван Белозерцев.

Он поблагодарил за реализацию инвестпроекта владельца группы компаний Aviagen Дирка Вейсохана (Dirk Wesjohann), управляющего директора Aviagen Turkeys Клея Барроуза (Clay Burrows), представителей органов власти и АО «Корпорация развития Пензенской области», а также лично председателя совета директоров группы компаний «Дамате» Наума Бабаева и гендиректора ООО «УК «Дамате» Рашида Хайрова.

«Я думаю, что через годик Дирк примет решение строить еще площадки, а мы его будем в этом поддерживать», — выразил уверенность руководитель субъекта федерации.

Иван Белозерцев вручил благодарственные письма губернатора генеральному директору ООО «Русконтрактор» Артуру Адамову, гендиректору ООО «Авиаген Торкейз Рус» Виктору Фомину, главному инженеру компании Александру Павлушкину и мастеру производственной службы Дмитрию Грушину.

В свою очередь Дирк Вейсохан отметил, что птицефермы в Никольском районе — это не единственный проект, которым компания занимается в России, но наиболее высокотехнологичный.

После этого он и пензенский губернатор вместе перерезали символическую ленту, ознаменовав тем самым открытие предприятия.

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