Более 120 производителей представили свою продукцию на ярмарке в центре Пензы АПК

Пенза, 5 октября 2019. PenzaNews. Более 120 сельскохозяйственных производителей, фермеров и садоводов представили свою продукцию на ярмарке «Дары осени» в сквере на улице Славы в Пензе в субботу, 5 октября.

Фото: Pnzreg.ru

«Наша задача — сделать продукцию местных производителей доступной для покупателей. В этом году хороший урожай, и цены на продукцию растениеводства ниже прошлогодних», — отметил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков в ходе посещения ярмарки.

Он пояснил, что торговля на улице Славы будет организована в течение октября еще несколько раз, а затем покупатели смогут приобрести местную продукцию на ярмарках в разных районах Пензы.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 5 октября в сквере на улице Славы предлагается купить овощи, фрукты, картофель, сахар, мед, масло, мясные, кисломолочные и хлебобулочные изделия, а также цветы, саженцы плодовых деревьев и кустарников.