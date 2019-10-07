Около 60 пензенских компаний представят свою продукцию на агровыставке «Золотая осень» АПК

Пенза, 7 октября 2019. PenzaNews. 56 компаний представят Пензенскую область на XXI российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая пройдет на ВДНХ в Москве с 9 по 12 октября. Об этом сообщил заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

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По его словам, местные производители привезут на мероприятие около 1 тыс. наименований продукции.

«Сегодня начинается процесс монтажа [стенда]. Необходимые составляющие для выставки на сегодняшний день в Москву уже доставлены», — пояснил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 7 октября.

Андрей Бурлаков уточнил, что на «Золотой осени» будут представлены крупные инвестиционные проекты, реализуемые в сфере сельского хозяйства компаниями «Дамате», «Русмолко» и «Черкизово».

«В целом мы позиционируем [Пензенскую область] как регион, который обладает отличными экспортными возможностями», — добавил министр.