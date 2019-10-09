В сельхозорганизациях региона за 9 месяцев произведено 259 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 9 октября 2019. PenzaNews. 259 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе произведено в сельскохозяйственных организациях Пензенской области с января по сентябрь 2019 года, что на 24,3% больше, чем за аналогичный период 2018-го. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За отчетный период валовой надой молока в сельхозорганизациях региона составил 126,6 тыс. тонн. Надой молока на одну корову молочного стада — 5 тыс. 624 кг, что на 11,2% больше, чем за 9 месяцев прошлого года.

Кроме того, в секторе сельскохозяйственных организаций за первые 9 месяцев текущего года получено 92,7 млн. штук куриных яиц. Средняя яйценоскость одной курицы-несушки составила 182 яйца, что на 1,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.