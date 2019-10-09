Пензенская область и «Объединенная зерновая компания» договорились о взаимодействии АПК

Москва, 9 октября 2019. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии министерства сельского хозяйства Пензенской области и АО «Объединенная зерновая компания» в сфере торгово-закупочной деятельности, развития рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия заключено в ходе XXI российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве в среду, 9 октября.

Фото: Pnzreg.ru

Подписи под документом поставили заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков и генеральный директор акционерного общества Дмитрий Сергеев.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минсельхоза региона, стороны намерены взаимодействовать при организации встреч и различных мероприятий с целью заключения долгосрочных договоров поставки продукции, при снабжении представителей АПК средствами защиты растений и минеральными удобрения, а также при реализации инвестпроектов, направленных на развитие объектов зерновой инфраструктуры.

«Взаимодействие с компанией будет содействовать повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, развитию и эксплуатации объектов инфраструктуры зернового рынка, реализации экспортного потенциала», — отметили в пресс-службе.