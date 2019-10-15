В Лопатинском районе открыт свинокомплекс на 32 тыс. голов АПК

Лопатино, 15 октября 2019. PenzaNews. Церемония открытия свиноводческого комплекса «Лопатинский бекон», рассчитанного на 32 тыс. голов, состоялась в селе Луначарское Лопатинского района Пензенской области во вторник, 15 октября.

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Присутствовавший в качестве почетного гостя на торжественном мероприятии губернатор Иван Белозерцев пожелал руководству агропромышленного предприятия успешной работы и развития, а его сотрудникам — высоких зарплат.

Глава региона отметил важность запуска нового комплекса для экономики и налогооблагаемой базы муниципального района и выразил признательность всем, кто оказывал поддержку в реализации проекта.

«Нечасто в регионе могут открываться такие площадки, потому что, во-первых, нужно найти инвестора, найти финансовые средства, нужно сделать проект, нужно этот проект реализовать. Это огромная работа», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщил директор ООО «Лопатинский бекон» Павел Сердечный, предприятие работает по мировым стандартам с высоким уровнем автоматизациии и использованием современных достижений науки и техники в области свиноводства.

Предполагается, что выращенных свиней будут отправлять на убой в строящийся неподалеку цех сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Борец», возведение которого планируется завершить к концу текущего года. Необходимое оборудование уже закуплено, однако к его монтажу приступят не раньше января.

В цеху, помимо убоя свиней, будет осуществляться разделка на полутуши и вакуумная упаковка продукции. Ее намечено реализовывать не только в торговых точках Пензы и региона, но и в соседней Ульяновской области.

По словам Павла Сердечного, который является председателем СППК «Борец», строительство цеха было бы невозможно без государственной поддержки — в 2018 году предприятие получило средства в размере 30 млн. рублей в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы».

Губернатор Иван Белозерцев, осмотрев будущую производственную площадку вместе с представителями правительства Пензенской области, дал положительную оценку проведенным работам и обратил внимание на перспективность развития выбранного руководством предприятия направления.