EN
05:26:56 Среда, 16 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Лопатинском районе открыт свинокомплекс на 32 тыс. голов

22:53 | 15.10.2019 | АПК

Печать

Лопатино, 15 октября 2019. PenzaNews. Церемония открытия свиноводческого комплекса «Лопатинский бекон», рассчитанного на 32 тыс. голов, состоялась в селе Луначарское Лопатинского района Пензенской области во вторник, 15 октября.

В Лопатинском районе открыт свинокомплекс на 32 тыс. голов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Присутствовавший в качестве почетного гостя на торжественном мероприятии губернатор Иван Белозерцев пожелал руководству агропромышленного предприятия успешной работы и развития, а его сотрудникам — высоких зарплат.

Глава региона отметил важность запуска нового комплекса для экономики и налогооблагаемой базы муниципального района и выразил признательность всем, кто оказывал поддержку в реализации проекта.

«Нечасто в регионе могут открываться такие площадки, потому что, во-первых, нужно найти инвестора, найти финансовые средства, нужно сделать проект, нужно этот проект реализовать. Это огромная работа», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщил директор ООО «Лопатинский бекон» Павел Сердечный, предприятие работает по мировым стандартам с высоким уровнем автоматизациии и использованием современных достижений науки и техники в области свиноводства.

Предполагается, что выращенных свиней будут отправлять на убой в строящийся неподалеку цех сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Борец», возведение которого планируется завершить к концу текущего года. Необходимое оборудование уже закуплено, однако к его монтажу приступят не раньше января.

В цеху, помимо убоя свиней, будет осуществляться разделка на полутуши и вакуумная упаковка продукции. Ее намечено реализовывать не только в торговых точках Пензы и региона, но и в соседней Ульяновской области.

По словам Павла Сердечного, который является председателем СППК «Борец», строительство цеха было бы невозможно без государственной поддержки — в 2018 году предприятие получило средства в размере 30 млн. рублей в рамках госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014–2020 годы».

Губернатор Иван Белозерцев, осмотрев будущую производственную площадку вместе с представителями правительства Пензенской области, дал положительную оценку проведенным работам и обратил внимание на перспективность развития выбранного руководством предприятия направления.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области географический диктант напишут почти на 50 площадках Георгий Камнев первым открыто заявил о намерении побороться за пост мэра Пензы
Названа возможная причина трагического пожара в Городищенском районе Открытое первенство Пензы по баскетболу стартует 17 октября
Суд прекратил уголовное дело в отношении главы администрации Сосновоборска В Пензе на улице Славы 19 и 26 октября будет организована ярмарка
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement