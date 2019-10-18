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Пензенская область нацелена производить 500 тыс. тонн мяса в год — Андрей Бурлаков

16:17 | 18.10.2019 | АПК

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Пенза, 18 октября 2019. PenzaNews. Объем производства мяса, по прогнозу, достигнет в Пензенской области 500 тыс. тонн в год в течение 3–4 лет. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

Пензенская область нацелена производить 500 тыс. тонн мяса в год — Андрей Бурлаков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы уже можем прогнозировать предварительные итоги, какие у нас будут по [2019] году. Планируем, что в Пензенской области будет произведено 386 тыс. тонн мяса. Это второй показатель в физическом весе по Приволжскому федеральному округу. По нашим прогнозам, в течение 3–4 лет мы достигнем показателя производства в 500 тыс. тонн», — сказал он в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в управлении ветеринарии Пензенской области в пятницу, 18 октября.

Министр добавил, что по итогам текущего года объемы производства молока составят примерно 343 тыс. тонн, что выше уровня 2018-го.

«В ближайшее время в Пензенской области будет введен в эксплуатацию молочный комплекс в Сердобском районе на 5,2 тыс. голов дойного стада. Соответственно, учитывая такое развитие, в ближайшие один-полтора года мы увеличим производственный показатель по молоку на 60 тыс. тонн», — цитирует Андрея Бурлакова пресс-служба Минсельхоза региона.

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