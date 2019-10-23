В Нижнем Ломове открыты комбикормовый завод и элеватор, в которые вложено 2,4 млрд. рублей АПК

Нижний Ломов, 23 октября 2019. PenzaNews. Новый комбикормовый завод и элеватор ГК «Дамате» с общим объемом инвестиций 2,4 млрд. рублей торжественно открыты в непосредственной близости от птицеводческих площадок компании в городе Нижнем Ломове Пензенской области в среду, 23 октября.

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«Это огромные средства», — отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии открытия.

Он особо обратил внимание на то, что инвестпроект реализован при поддержке органов власти.

«Прошу передать благодарность [председателю совета директоров ГК «Дамате»] Науму Александровичу Бабаеву за то, что идет движение вперед. Мы и дальше будем создавать рабочие места для людей, будем повышать заработную плату, потому что у нас все для этого есть», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что сельскохозяйственный холдинг будет и дальше развивать расположенные в Пензенской области мощности вертикально-интегрированного комплекса по производству и переработке индейки.

В свою очередь генеральный директор ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров выразил признательность всем, кто приехал в Нижний Ломов, чтобы разделить с сотрудниками холдинга радость от открытия завода.

«Следующий объект, я надеюсь, в Колышлейском районе мы через какое-то время [...] так же должны запустить», — отметил он.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, комбикормовый завод и элеватор возведены в Нижнем Ломове на базе приобретенного ГК «Дамате» в 2013 году старого элеватора. Объекты призваны обеспечить растущее поголовье птицы качественными комбикормами собственного производства.

В настоящее время комбикормовый завод производит 28,5 тыс. тонн продукции в месяц. Работают две линии грануляции мощностью 25 тонн в час. Обе оснащены модулями обработки пшеницы, обеспечивающими ее полноценное обеззараживание. Имеются склады — мучного сырья на 3,5 тыс. тонн и стеллажный на 1,5 тыс. тонн.

На элеваторе построено 10 силосов по 7,5 тыс. тонн каждый. Объект рассчитан на прием 2,5 тыс. тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна.