EN
02:37:01 Четверг, 24 октября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Нижнем Ломове открыты комбикормовый завод и элеватор, в которые вложено 2,4 млрд. рублей

17:50 | 23.10.2019 | АПК

Печать

Нижний Ломов, 23 октября 2019. PenzaNews. Новый комбикормовый завод и элеватор ГК «Дамате» с общим объемом инвестиций 2,4 млрд. рублей торжественно открыты в непосредственной близости от птицеводческих площадок компании в городе Нижнем Ломове Пензенской области в среду, 23 октября.

В Нижнем Ломове открыты комбикормовый завод и элеватор, в которые вложено 2,4 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Это огромные средства», — отметил губернатор Иван Белозерцев в ходе церемонии открытия.

Он особо обратил внимание на то, что инвестпроект реализован при поддержке органов власти.

«Прошу передать благодарность [председателю совета директоров ГК «Дамате»] Науму Александровичу Бабаеву за то, что идет движение вперед. Мы и дальше будем создавать рабочие места для людей, будем повышать заработную плату, потому что у нас все для этого есть», — сказал глава региона.

Иван Белозерцев выразил уверенность в том, что сельскохозяйственный холдинг будет и дальше развивать расположенные в Пензенской области мощности вертикально-интегрированного комплекса по производству и переработке индейки.

В свою очередь генеральный директор ООО «Управляющая компания «Дамате» Рашид Хайров выразил признательность всем, кто приехал в Нижний Ломов, чтобы разделить с сотрудниками холдинга радость от открытия завода.

«Следующий объект, я надеюсь, в Колышлейском районе мы через какое-то время [...] так же должны запустить», — отметил он.

По данным пресс-службы правительства Пензенской области, комбикормовый завод и элеватор возведены в Нижнем Ломове на базе приобретенного ГК «Дамате» в 2013 году старого элеватора. Объекты призваны обеспечить растущее поголовье птицы качественными комбикормами собственного производства.

В настоящее время комбикормовый завод производит 28,5 тыс. тонн продукции в месяц. Работают две линии грануляции мощностью 25 тонн в час. Обе оснащены модулями обработки пшеницы, обеспечивающими ее полноценное обеззараживание. Имеются склады — мучного сырья на 3,5 тыс. тонн и стеллажный на 1,5 тыс. тонн.

На элеваторе построено 10 силосов по 7,5 тыс. тонн каждый. Объект рассчитан на прием 2,5 тыс. тонн сырья в сутки с возможностью подработки и сушки зерна.

Загрузка...
Читайте также
Подрядчики вложили в завершение проблемных объектов более 300 млн. рублей — Инна Левченко В Башмаковском районе угонщик попал в ДТП на чужой машине
Вопрос о механизмах достройки объектов «Солнечного города» рассмотрят 10 ноября Инна Левченко назвала большой победой передачу объектов «Пензастроя» ЖСК
Юрий Ильин остался недоволен состоянием техники МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» Более 70 кузнечан отправятся служить в осенний призыв
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement