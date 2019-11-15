В Пензенской области за десять месяцев произведено 310 тыс. тонн скота и птицы на убой АПК

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Более 310 тыс. тонн скота и птицы на убой произведено в Пензенской области с января по октябрь 2019 года.

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Согласно данным Пензастата, это почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 93% от общего объема скота и птицы произведено сельхозорганизациями — примерно 290 тыс. тонн. Это на 23,5% больше, чем за 10 месяцев 2018 года.

5,8% приходится на долю хозяйств населения, которыми выпущено около 18 тыс. тонн. Это на 3% меньше, чем с января по октябрь прошлого года.

Крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено 0,8% от всего объема скота и птицы на убой — менее 2,6 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года этот показатель был выше на 15%.