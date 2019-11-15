EN
22:15:12 Пятница, 15 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за десять месяцев произведено 310 тыс. тонн скота и птицы на убой

16:44 | 15.11.2019 | АПК

Печать

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Более 310 тыс. тонн скота и птицы на убой произведено в Пензенской области с января по октябрь 2019 года.

В Пензенской области за десять месяцев произведено 310 тыс. тонн скота и птицы на убой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, это почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Более 93% от общего объема скота и птицы произведено сельхозорганизациями — примерно 290 тыс. тонн. Это на 23,5% больше, чем за 10 месяцев 2018 года.

5,8% приходится на долю хозяйств населения, которыми выпущено около 18 тыс. тонн. Это на 3% меньше, чем с января по октябрь прошлого года.

Крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено 0,8% от всего объема скота и птицы на убой — менее 2,6 тыс. тонн. За аналогичный период прошлого года этот показатель был выше на 15%.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области за десять месяцев произведено более 218 млн. штук яиц В Заречном суд назначил наказание таксисту за ДТП, в котором пострадал пассажир
В Пензенской области за десять месяцев произведено 295 тыс. тонн молока В Пензе стартовал межрегиональный конкурс «Дыхание строк»
«Ростелеком» обновил тарифы на мобильную связь для бизнеса Онкобольной кузнечанке пришлось покупать лекарство, которое полагается бесплатно
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама