В Пензенской области за десять месяцев произведено 295 тыс. тонн молока АПК

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. 295 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области с января по октябрь 2019 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, существенного роста или снижения объемов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не наблюдается.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится почти 49%, ими произведено 144 тыс. тонн. Хозяйства населения произвели более 107 тыс. тонн молока (более 36%). Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также практически не изменились.

Рост в 5% к январю-октябрю 2018 года отмечается среди крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — с 41,6 тыс. до 43,7 тыс. тонн. Удельный вес их продукции в общем объеме составил около 15%.