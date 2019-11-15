EN
22:14:45 Пятница, 15 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за десять месяцев произведено 295 тыс. тонн молока

18:15 | 15.11.2019 | АПК

Печать

Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. 295 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области с января по октябрь 2019 года.

В Пензенской области за десять месяцев произведено 295 тыс. тонн молока. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, существенного роста или снижения объемов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не наблюдается.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится почти 49%, ими произведено 144 тыс. тонн. Хозяйства населения произвели более 107 тыс. тонн молока (более 36%). Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также практически не изменились.

Рост в 5% к январю-октябрю 2018 года отмечается среди крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — с 41,6 тыс. до 43,7 тыс. тонн. Удельный вес их продукции в общем объеме составил около 15%.

Загрузка...
Читайте также
В Пензенской области за десять месяцев произведено более 218 млн. штук яиц В Заречном суд назначил наказание таксисту за ДТП, в котором пострадал пассажир
В Пензе стартовал межрегиональный конкурс «Дыхание строк» «Ростелеком» обновил тарифы на мобильную связь для бизнеса
Онкобольной кузнечанке пришлось покупать лекарство, которое полагается бесплатно В Пензе мужчина пытался поджечь дом, в котором живет многодетная семья
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама