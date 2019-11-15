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В Пензенской области за десять месяцев произведено более 218 млн. штук яиц

19:12 | 15.11.2019 | АПК

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Пенза, 15 ноября 2019. PenzaNews. Более 218 млн. штук яиц произведено в Пензенской области с января по октябрь 2019 года.

В Пензенской области за десять месяцев произведено более 218 млн. штук яиц. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным Пензастата, существенного роста или снижения объемов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не наблюдается.

На долю сельхозорганизаций приходится около 48%. Они произвели около 104 млн. штук яиц, в то время как по итогам десяти месяцев 2018 года показатель был на 6% больше.

Удельный вес хозяйств населения составил примерно 39% — около 85 млн. штук, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Рост в 40% к уровню 2018 года — до 30 млн. штук — наблюдается в секторе крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Их доля в общем объеме производства яиц составляет около 14%.

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