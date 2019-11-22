В пензенских сельхозорганизациях отмечается высокий прирост молочной продуктивности АПК

Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Прирост молочной продуктивности достигнут по итогам десяти месяцев 2019 года в 65 регионах России, при этом наиболее высокие результаты наблюдаются в Пензенской, Ленинградской, Калининградской, Калужской и Ярославской областях. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства страны.

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По данным федерального ведомства, средний надой в расчете на одну корову молочного стада в сельхозорганизациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, за период с января по октябрь 2019 года составил 5 тонн 780 кг, что на 327 кг больше, чем за десять месяцев 2018-го.

Как уточнили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минсельхоза Пензенской области, в регионе средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада за 10 месяцев текущего года составил 6 тонн 252 кг, рост к аналогичному периоду 2018-го — 12,5%.