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В Оленевке наладили производство крахмала

18:44 | 16.12.2019 | АПК

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Пенза, 16 декабря 2019. PenzaNews. Предприятие по производству крахмала торжественно открыто на базе сельскохозяйственного потребительского кооператива «Удача» в селе Оленевка Пензенской области в понедельник, 16 декабря.

В Оленевке наладили производство крахмала

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в качестве сырья будет использоваться картофель, выращенный на площадях ООО «Агрофирма «Раздолье», который по своим характеристиками не подходит для розничной продажи.

Предприятие может перерабатывать до 100 тонн картофеля в сутки и выпускать более 10 тонн крахмала.

На производстве создано 15 рабочих мест, предусмотрено две смены.

В 2018 году СПК «Удача» получил субсидию на развитие материально-технической базы в размере более 48,9 млн. рублей. Общий объем инвестиций составил около 110 млн. рублей.

В 2020–2021 годах планируется расширение производства с созданием 15 дополнительных рабочих мест.

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