В Пензенской области подвели итоги работы отрасли растениеводства АПК

Пенза, 30 декабря 2019. PenzaNews. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области проанализировал предварительные итоги работы отрасли растениеводства в регионе за 2019 год.

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Согласно данным Пензастата, в хозяйствах всех категорий получено более 1 млн. 850 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6% выше уровня 2018 года.

Основная часть — 1 млн. 451 тыс. тонн, или свыше 78% — выращена в сельхозорганизациях; 389 тыс. тонн, или 21% — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями; 10 тыс. тонн, или около 0,6% — в хозяйствах населения.

Урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составила 24,8 центнера с га. В 2018 году показатель был выше — 25,4 центнеров с га.

В текущем году в Пензенской области получено около 2 млн. 554 тыс. тонн сахарной свеклы, что на 39% больше уровня 2018-го.

89% от общего объема данной культуры — почти 2 млн. 274 тыс. тонн — выращено в сельхозорганизациях; 280 тыс. тонн (почти 11%) — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями.

Урожайность сахарной свеклы выросла с 301 центнера с га в 2018 году до 431 в 2019-м.

В текущем году в Пензенской области произведено около 493 тыс. тонн подсолнечника, что на 26% больше, чем в прошлом.

373 тыс. тонн, что составляет почти 76% от общего объема, выращено в сельхозорганизациях; 117 тыс. тонн (около 24%) — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями; более 2 тыс. тонн (около 0,5%) — в хозяйствах населения.

Урожайность подсолнечника выросла до 19 центнеров с га, в то время как в 2018 году она составляла 16,7 центнеров с га.

В Пензенской области в 2019 году произведено свыше 415 тыс. тонн картофеля, что на 1% превышает уровень 2018-го.

В сельхозорганизациях произведено 44 тыс. тонн (около 11%), в крестьянских (фермерских) хозяйствах и индивидуальными предпринимателями — почти 17 тыс. тонн (4%), в хозяйствах населения — свыше 354 тыс. тонн (85%).

Урожайность картофеля выросла со 135 центнеров с га в 2018 году до 153 центнеров с га в 2019.

Овощей закрытого и открытого грунта в регионе выращено почти 141 тыс. тонн, что на 4% выше уровня 2018 года.

В сельхозорганизациях урожай составил около 16 тыс. тонн, или 11% от общего объема; в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — более 20 тыс. тонн (14%); в хозяйствах населения — почти 105 тыс. тонн (более 74%).

Урожайность овощей достигла 228 центнеров с га, в то время как в прошлом году она составляла 204 центнера с га.