В 2019 году объемы производства молока в Пензенской области остались на уровне 2018-го АПК

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. 344,9 тыс. тонн молока произведено в Пензенской области в 2019 году, что на 1% больше, чем в 2018-м, когда показатель составлял 341,5 тыс. тонн. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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По информации Пензастата, на долю сельскохозяйственных организаций приходится 50% произведенного молока. За год объемы выросли на 0,4% — со 171,9 тыс. тонн до 172,6 тыс. тонн.

Более 35% молока произведено в хозяйствах населения. Объемы продукции практически не изменились: в 2018 году они составляли 120,8 тыс. тонн, в 2019 — около 121 тыс. тонн, рост — 0,2%.

Крестьянскими хозяйствами и индивидуальными предпринимателями произведено около 15% молока в регионе. Объемы выпущенной продукции выросли более чем на 5% — с 48,7 тыс. тонн до 51,3 тыс. тонн.