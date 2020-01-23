Производство яиц в Пензенской области выросло на 5% АПК

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Объемы производства яиц в Пензенской области выросли на 5% — с 250 млн. штук в 2018 году до 262,5 млн. штук в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

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На долю сельхозорганизаций пришлось 48% от общего объема, этот показатель по сравнению с 2018 годом вырос. Вместе с тем наблюдается негативная тенденция: производство уменьшилось на 5% — со 133,9 млн. штук до 127,2 млн. штук.

Также произошло падение объемов производства в хозяйствах населения — почти на 3%: с 93,2 млн. штук до 90,5 млн. штук. Их удельный вес в общем объеме составляет менее 35%.

Согласно сведениям Росстата, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели продемонстрировали рост — 95%. В 2018 году произведено 23 млн. штук яиц, в 2019 — 44,9 млн. штук. Доля крестьянских хозяйств и ИП в общем объеме производства яиц выросла с 9% до 17%.