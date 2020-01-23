EN
19:18:12 Четверг, 23 января
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Производство яиц в Пензенской области выросло на 5%

17:00 | 23.01.2020 | АПК

Печать

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Объемы производства яиц в Пензенской области выросли на 5% — с 250 млн. штук в 2018 году до 262,5 млн. штук в 2019-м. Об этом свидетельствуют данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики.

Производство яиц в Пензенской области выросло на 5%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

На долю сельхозорганизаций пришлось 48% от общего объема, этот показатель по сравнению с 2018 годом вырос. Вместе с тем наблюдается негативная тенденция: производство уменьшилось на 5% — со 133,9 млн. штук до 127,2 млн. штук.

Также произошло падение объемов производства в хозяйствах населения — почти на 3%: с 93,2 млн. штук до 90,5 млн. штук. Их удельный вес в общем объеме составляет менее 35%.

Согласно сведениям Росстата, крестьянские хозяйства и индивидуальные предприниматели продемонстрировали рост — 95%. В 2018 году произведено 23 млн. штук яиц, в 2019 — 44,9 млн. штук. Доля крестьянских хозяйств и ИП в общем объеме производства яиц выросла с 9% до 17%.

Загрузка...
Читайте также
Количество рабочих на стройплощадке цирка в Пензе увеличат в феврале до 125 человек Движение по трассе М5 под Пензой затруднено из-за ДТП
В Пензенской области проанализируют эффективность общественных советов В 2019 году объемы производства молока в Пензенской области остались на уровне 2018-го
Грабитель вынес из магазина на улице Леонова в Пензе три бутылки водки В проект повышения производительности труда за год войдут 35 пензенских предприятий
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама