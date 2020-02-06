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Пензенская делегация в Уфе изучит подходы к комплексному развитию сельских территорий

10:42 | 06.02.2020 | АПК

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Уфа, 6 февраля 2020. PenzaNews. Делегация Пензенской области во главе с первым заместителем министра сельского хозяйства региона Андреем Персановым начала работу на двухдневном всероссийском семинаре «Комплексное развитие сельских территорий и развитие малых форм хозяйствования», который стартовал в Уфе в четверг, 6 февраля.

Пензенская делегация в Уфе изучит подходы к комплексному развитию сельских территорий

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минсельхоза, члены делегации рассмотрят принципы оценки проектов, претендующих на включение в программу «Комплексное развитие сельских территорий», и распределения бюджетных средств на их реализацию.

«В рамках обсуждения вопроса развития малого агробизнеса участники всероссийского семинара изучат существующие меры государственной поддержки», — сказали в ведомстве, добавив, что также в центре внимания собравшихся будут проблемы личных подсобных хозяйств и перспективы взаимодействия фермеров с торговыми сетями.

В пресс-службе отметили, что еще одна тема, которая будет поднята во время семинара, касается развития сельского туризма.

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